Genova – Maggiore libertà di spostamenti tra regioni, riapertura di centri estivi e aree gioco, elasticità per i negozi che potranno adottare regole meno stringenti su orari di apertura e contingentamenti.

E’ quanto contenuto nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che conferma le misure annunciate nei giorni scorsi.

Via libera agli spostamenti tra regioni, per far visita ai parenti, purché ci sia accordo tra i presidenti delle Regioni interessate e che i comuni siano confinanti.

Al via, dal primo giugno, anche i centri estivi per i bambini dai tre anni in su che potranno inoltre tornare nelle aree ludiche attrezzate secondo le decisioni che prenderà ciascun sindaco.

A parrucchieri ed estetisti sarà data la possibilità di lavorare nei giorni festivi, una sorta di liberalizzazione degli orari che però non dovrà superare le 100 ore settimanali e che sarà valida per i prossimi due mesi.

La Regione chiarisce anche le regole da applicare al settore del commercio.

La regola generale è quella che vede l’accesso possibile in tutti i casi, a patto che si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di un metro e che tutti, clienti e commessi, indossino la mascherina.

Per i negozi di abbigliamento una regola in più che prevede l’obbligo della messa a disposizione di guanti monouso per maneggiare e provare la merce.

Centri commerciali e supermercati, inoltre, potranno rilevare la temperatura e impedire l’accesso se questa dovesse superare i 37,5 gradi.

Tutte le regole rimangono valide fino a nuovo ordine ma a guidare le scelte della Regione, assicurano, saranno i dati dell’andamento epidemiologico.