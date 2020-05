Genova – Uno sparo nella notte ed un uomo che si accascia a terra in un lago di sangue. Notte agitata per gli abitanti di via Nicolò Daste a Sampierdarena, risvegliati da uno sparo prima e dalle sirene dei carabinieri e dell’ambulanza del 118 dopo.

Il ferito, un cittadino ecuadoriano, è stato colpito ad una gamba da un proiettile sparato da distanza ravvicinata ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato o di una lite degenerata.

Di certo c’è solo il proiettile sparato da ignoti contro una persona che camminava per strada.

Il colpo e le grida del ferito hanno richiamato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Fortunatamente la ferita non è particolarmente grave e l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico andato a buon fine.

Ha potuto raccontare alcuni elementi ora al vaglio di chi indaga sull’episodio ma quanto avvenuto riporta alla ribalta della cronaca un quartiere che, evidentemente, ha un urgente bisogno di maggiore attenzione e controlli.