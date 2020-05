Genova – E’ stato sorpreso con otto dosi di cannabis in tasca il 24enne denunciato ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

Gli agenti sono intervenuti in via della Maddalena, nel centro storico cittadino, dopo le chiamate da parte di alcuni cittadini esasperati che segnalavano la presenza di persone moleste in strada, intente a bivaccare, fumare e bere.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato sul posto solo il 24enne, un senegalese disoccupato, particolarmente agitato per la presenza delle forze dell’ordine.

Alla vista delle divise, il ragazzo ha tentato di disfarsi di otto involucri di cannabis, prendendoli dalla tasca dei pantaloni e gettandoli a terra, vicino a un tombino.

Dopo la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche 210 euro in banconote di piccolo taglio, probabile rovente della vendita di altre dosi di cannabis.