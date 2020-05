Genova – Troppi assembramenti per guardare le Frecce Tricolori. Si scatena sui social la polemica sulla folla che ha assistito all’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale violando in alcuni casi il divieto di assembramento nonostante lo spiegamento di forze dell’ordine in diversi punti della città.

Le foto di gente ammassata per poter godere dello spettacolo stanno facendo il giro delle pagine social e la polemica monta dividendo chi ha visto più gente del solito ma rigorosamente distanziata e con le mascherine e chi, invece, denuncia qualche abuso.

La “guerra” si combatte a suon di fotografie scattate durante l’attesa dell’arrivo delle Frecce Tricolori e, in effetti, le immagini mostrano che in alcune zone “qualcosa non ha funzionato”.

Qualcuno fa anche osservare che una folla analoga, nelle zone della Movida, avrebbe fatto intervenire le forze dell’ordine con le sanzioni mentre per l’evento pubblico non risultano sanzioni elevate.