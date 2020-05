Genova – Cala il numero degli attualmente positivi in Liguria ma rimane alta l’attenzione per il numero dei nuovi positivi e per l’andamento dei decessi.

I dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un abbassamento del numero complessivo dei pazienti attualmente affetti da Covid-19 nella regione, 3.467 con una diminuzione nelle ultime 24 ore di 151 unità.

Cala di 23 persone il numero di pazienti ospedalizzati, per un totale di 219.

DI questi, 14 si trovano in Terapia Intensiva, cinque in meno rispetto a ieri.