Genova – Ritardare di una settimana l’apertura della grande spiaggia di Voltri, nell’estremo ponente genovese. Il rischio è stato paventato ieri sera dal Sindaco Marco Bucci, nel corso del consueto “punto della situazione” sull’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino ha spiegato che sulla spiaggia di Voltri è in corso un ripascimento e pertanto non si potrà aprire l’arenile nel week end in arrivo ma sarà invece necessario attendere almeno un altra settimana.

(foto Archivio)