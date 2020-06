Genova – “Oggi il COVID è un gatto selvatico addomesticabile”, con questa metafora Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino ha voluto sottolineare il cambiamento che il virus ha avuto nel corso delle ultime settimane.

Tramite un post su Facebook, Bassetti è nuovamente intervenuto spiegando che “i pazienti con il COVID che si presentano oggi alla nostra attenzione sono profondamente diversi da quelli che arrivavano nei nostri ospedali a marzo/ aprile”.

Poi ancora: “Per usare un paragone comprensibile ai miei figli ho chiamato in causa il mondo animale: a marzo/ aprile il COVID era una tigre, oggi è un gatto selvatico addomesticabile. Perché? Meno carica virale e meno virulenza? Entrambe le ipotesi sono valide, attendiamo conferme dai laboratori di virologia, già anticipate dal San Raffaele e dall’ospedale di Brescia. Non si dica però che oggi il virus è meno letale perché siamo più bravi o perché i pazienti arrivano prima in ospedale. E’ vero che siamo più bravi, ma la presentazione clinica e l’esordio della malattia oggi sono molto diversi”.

Non è mancata una riflessione sul passaporto sanitario: “lo trovo poco in linea con la privacy dei pazienti – ha spiegato Bassetti – Creerebbe un precedente: chiedere agli italiani di esibire la negatività del tampone o quella della sierologia equivarrebbe a chiedere a un giovane di esibire il test per l’HIV o per la sifilide negativo, prima di entrare in una discoteca. A mio avviso le informazioni dovrebbero restare sensibili e valutate esclusivamente dai medici”.