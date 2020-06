Genova – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 70 anni che questa mattina si è sentito male mentre si trovava in corso Sardegna, nel quartiere genovese di Marassi.

L’uomo era appena sceso dal bus quando ha accusato un malore e ha vacillato prima di accasciarsi a terra.

Immediata la richiesta dei soccorsi da parte dei presenti ma all’arrivo sul posto dei sanitari del 118 per l’uomo era già troppo tardi.