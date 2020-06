Graduale miglioramento delle condizioni meteo, anche se nei giorni successivi il tempo rimarrà variabile ed a tratti instabile. Per tutto il week-end prestare attenzione alle condizioni meteo-marine.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 giugno 2020

residua instabilità sul centro-levante regionale, a seguire netto miglioramento del tempo con ampie schiarite a partire da ponente.

Nel corso del pomeriggio cieli poco nuvolosi lungo le coste, mentre nell’entroterra ci potrà essere della nuvolosità più compatta.

Venti: moderati da nord nella prima parte della mattinata, poi deboli dai quadranti meridionali con rinforzi fino a tesi sui settori padani. Libeccio sostenuto al largo, in rinforzo entro sera a burrasca.

Mari: mosso o molto mosso sotto-costa, fino ad agitato al largo per onda formata da libeccio.

Temperature: in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min 16/20°C, max: 20/24°C.

Interno: min 8/16°C, max: 18/23°C.

Sabato 6 giugno 2020

al mattino nuvolosità sparsa sul settore centro-orientale, soleggiato a ponente. Nel pomeriggio non si escludono locali sgocciolii a levante, sempre stabile a ponente.

Venti: forte libeccio al largo, venti moderati/tesi meridionali altrove.

Mari: agitato o molto agitato al largo, molto mosso o agitato sotto-costa.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Domenica 7 giugno 2020

Giornata instabile, rovesci anche a carattere temporalesco interesseranno principalmente il centro-levante, situazione più tranquilla a ponente. Temperature in calo.