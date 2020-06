Genova – Non c’è amianto nella copertura del supermercato Pam di via don Giovanni Verità, nel quartiere di Voltri. A chiarirlo la stessa azienda che ha comunicato attraverso una nota diffusa alla Stampa di avere tutte le certificazioni che evidenziano la totale assenza di amianto nella copertura e di averle inviate anche agli organi competenti.

Le forti raffiche di vento – non c’è stata nessuna tromba d’aria – hanno scardinato parte della copertura del punto vendita e i vigili del fuoco hanno predisposto un intervento preventivo a tutela dei cittadini ma non risulterebbe alcuna presenza di amianto e quindi non esisterebbe il pericolo di una sua diffusione nell’aria circostante.

Ecco il testo della nota diffusa da Pam: In merito alla notizia, apparsa su alcuni organi di informazione, relativa al danno occorso al tetto del punto vendita Pam di Genova Voltri, sito in via Don Giovanni Verità, e causato da un evento atmosferico dalla portata eccezionale, la Direzione aziendale di Pam Panorama informa della totale assenza di amianto nel materiale di copertura del punto vendita come confermato da analisi fisico-chimiche eseguite.