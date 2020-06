Genova – Presidio di proteste dei lavoratori di IREN, questa mattina, in due diversi punti della città. Sin dal mattino i dipendenti della società di distribuzione di Energia, Gas e Acqua manifesteranno davanti alla sede di via delle Gavette, in Val Bisagno e in via santi Giacomo e Filippo, in pieno centro cittadino.

A proclamare lo stato di agitazione i sindacati di Cgil Cisl e Uil a seguito della rottura del tavolo di trattativa per discutere dei premi di produzione del taglio dei buoni pasto per i dipendenti.

A partire dalle 9 e sino alle 11,30 i presidi di protesta resteranno fuori dalle sedi dell’azienda per manifestare il dissenso per la condotta nella trattativa.

Non sono previsti cortei ma potrebbero esserci rallentamenti in loco a causa della manifestazione.