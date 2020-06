Genova – Code sino a 11 chilometri, sulla rete autostradale attorno al capoluogo liguria, a causa del ritardo nell’apertura del tratto della A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Prà e Genova Pegli.

Automobilisti inferociti e bloccati da ore sull’autostrada interrotta, in direzione levante. Ripercussioni in tutta la zona, con traffico che si riversa sulla rete stradale cittadina ormai al collasso.

Vengono segnalati 11 chilometri (fonte Autostrade) di oda tra Masone e l’allacciamento tra la A10 e la A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri)

Coda di 8 km anche tra Arenzano e Genova, sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova)

Una previsione sulla riapertura del tratti autostradale era indicata per le ore 9 ma il sito di Autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton) indica invece le ore 10.

Il blocco sarebbe stato causato da un “problema” riscontrato dai tecnici al lavoro per verificare la sicurezza del tratto autostradale, all’interno di una delle gallerie del tratto.