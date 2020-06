Genova – Continua la lenta discesa del Coronavirus in Liguria.

I dati ministeriali diffusi oggi evidenziano un calo degli attualmente positivi in regione, 122 unità in meno per un complessivo di 2.204 pazienti.

Scende anche il numero dei pazienti ospedalizzati, 11 in meno rispetto alle 24 ore precedenti per un totale attuale di 113.

Di questi 3 sono i pazienti in Terapia Intensiva.

Cala anche il numero degli asintomatici, 2091 (-111) e dei sintomatici.

113 (-11) sono le persone che presentano febbre, tosse o dispnea.

In aumento i casi di isolamento domiciliare, 7 in più rispetto a ieri per un complessivo di 132.

Il totale dei guariti, negativi a due test consecutivi, è di 6.137, di cui 138 nelle ultime 24 ore.

Altre 4 schede decessi hanno portato il numero delle vittime a 1.511 da inizio emergenza.

Totale test effettuati 121.023 (+2.132)

Divisione dei casi di Covid-19 per provincia:

Savona 333

La Spezia 67

Imperia 224

Genova 1.578

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2204

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente

Totale 113 3 -11

ASL1 20 1 0

ASL2 33 1 -3

Ospedale Policlinico San Martino 12 1 -3

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 9 0 -1

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 25 0 -1

ASL 3 Villa Scassi 25 0 -1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 5 0 -2

ASL4 Sestri Levante 5 0 -1

ASL4 Lavagna 0 0 -1

ASL5 9 0 -1

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 67

ASL 2 111

ASL 3 189

ASL 4 46

ASL 5 65

Liguria 478