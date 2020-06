Genova – Aveva una panetteria nel centro storico ma non aveva la licenza per l’attività di panificazione e questo gli è costato una multa di oltre 5mila euro.

A scoprire la mancanza sono stati gli agenti del nucleo Commercio del Reparto Sicurezza Urbana, impegnati in controlli annonari e tutela del consumatore e della concorrenza leale tra attività.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che il titolare non aveva alcuna licenza per l’attività di panificazione e gli hanno combinato una multa da 5.146 euro, come previsto per legge.

L’uomo, che ha anche un dipendente, aveva presentato al Comune una richiesta di subingresso per esercizio di vicinato.

Nel negozio aveva anche esposto un articolo di giornale in cui il precedente titolare, un marocchino connazionale dell’attuale proprietario, veniva definito come il maestro della focaccia al formaggio per aver lavorato ed essersi specializzato in un prestigioso ristorante di Recco.

Questi però non ha collegamenti con l’attuale attività.