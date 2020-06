Genova – Una petizione on line per cancellare le piste ciclabili realizzate sino qui e per chiedere che non intralcino la viabilità ordinaria.

Si infiamma ed è “dirimente” la vicenda dell’istituzione delle piste ciclabili nel centro cittadino e lungo corso Italia e a qualche settimana dall’inaugurazione c’è chi ha pensato di aprire una pagina Facebook dal titolo inequivocabile “no alle piste ciclabili di Genova” che conta già un discreto numero di fan

Nella pagina si caldeggia la firma di una petizione on line che chiede al sindaco Marco Bucci di ripensare le piste ciclabili e di rivedere il piano di realizzazione delle piste in aperto contrasto con la viabilità locale, già al collasso prima del covid ed ora sottoposte ad una pressione di veicoli impressionante, vista la poca voglia dei genovesi di viaggiare sui bus con il rischio di contagio da coronavirus.

I genovesi che si sono uniti alla pagina ed hanno firmato la petizione chiedono al sindaco di rivedere i progetti e di eliminare subito quelle corsie che rischiano di mettere in ginocchio la già congestionata corso Italia ma anche altre zone della città.

Temono inoltre che le piste ciclabili così realizzate siano pericolose per ciclisti e automobilisti ed andrebbero ripensate per non essere di intralcio alla viabilità cittadina.