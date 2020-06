Genova – Fino a 10 km di coda, con auto a passo d’uomo o completamente ferme, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Genova.

Nuova giornata da dimenticare, l’ennesima di una lunga serie, per le autostrade attorno al capoluogo ligure. I numerosi cantieri allestiti da Autostrade per l’Italia per le verifiche di sicurezza e per gli interventi di manutenzione, stanno provocando ancora una volta code e rallentamenti.

La situazione più disastrosa sull’autostrada A26, in direzione Genova, tra Masone e Voltri

Camion incolonnati e scambi di carreggiata fanno registrare 10 km di coda.