Castelnuovo Magra (La Spezia) – Sono finiti con l’auto nel patio di un’abitazione di Castelnuovo Magra i due ragazzi soccorsi questa notte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana.

Per cause ancora in via di accertamento, i due giovani che viaggiavano con l’auto in direzione La Spezia, sulla via Aurelia, è finita fuori strada precipitando nel patio.

I due non hanno riportato nessuna ferita ma è stato necessario l’intervento dell’autogru per il recupero e la rimozione della vettura, rimasta incastrata tra due muri.