Spotorno – Traffico nel caos nella località rivierasca del ponente ligure. Con il rientro scattano le code e i rallentamenti verso le Autostrade e sulla statale Aurelia in direzione levante ma anche nelle vie limitrofe.

Si preannuncia un esodo da dimenticare per i tanti turisti che hanno deciso di scendere in Liguria dopo un periodo di maltempo, per approfittare del primo week end di sole.

Un lungo serpente di auto si snoda per le vie della cittadina e si segnalano code tra Spotorno e Savona e tra Varazze e Genova, sino all’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce dove, ancora, si segnalano code per diversi cantieri aperti da Autostrade per l’Italia.

Automobilisti inferociti e polemiche sui social. L’estate iniziava oggi e se la situazione dovesse mantenersi tale, si rischia il collasso dei collegamenti ad ogni fine settimana.