Genova – Il primo video che mostra l’intero nuovo percorso del ponte, prima ancora che sia inaugurato. Le immagini sono state diffuse questa mattina, dopo che l’auto dell’impresa che costruisce il nuovo Ponte di Genova, ha effettuato il tragitto per la prima volta.

In realtà, da quando è stata realizzata la soletta in cemento armato su cui correranno le auto una volta ultimato il ponte, sono numerosi i mezzi da lavoro che hanno già fatto il percorso in entrambe le direzioni ma, quella di oggi, è stata la prima auto non “di cantiere”.

A bordo l’imprenditore Salini, amministratore delegato di Webuild, l’azienda che sta realizzando la struttura.

Grande la eco sui Media ma non si tratta di una anteprima del nuovo ponte poiché il lavoro da realizzare prima dell’inaugurazione ufficiale e poi, per la successiva apertura, sono ancora lunghi.

La cerimonia di inaugurazione dovrebbe essere stata fissata per la fine di Luglio, più o meno il 27. Per veder correre delle auto di utenti veri e propri si parla di agosto, forse addirittura dopo il secondo anniversario della tragedia del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, che ha ucciso 43 persone.