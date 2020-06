Genova – Continuano i disagi per gli automobilisti anche sulle tratte urbane.

Code e rallentamenti sono segnalati lungo l’Aurelia a Prà, in direzione di Voltri.

Decine di veicoli stanno procedendo a passo d’uomo; questo sta comportando disagi anche al trasporto pubblico.

La situazione del traffico urbano potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Lungo le autostrade intorno al capoluogo ligure, infatti, si registrano code e rallentamenti per decine di chilometri, condizione che potrebbe far aumentare i veicoli in transito.