Campiglia – Ha deciso di raggiungere la spiaggia dello Scoglio Ferale senza usare il sentiero “classico” e dopo aver lasciato la macchina parcheggiata in paese ha scelto un sentiero sconnesso che scendeva verso il mare.

Quando è arrivata al mare, però, non riusciva più a proseguire e neppure a tornare indietro. Una turista è stata soccorsa dai vigili del Fuoco di La Spezia che hanno dovuto raggiungere la donna in difficoltà con un gommone attrezzato per il soccorso.

Per la conformazione della scogliera non è stato possibile attraccare, e pertanto i soccorritori hanno raggiunto la donna a nuoto e, dopo averle fatto indossare un salvagente, l’hanno fatta entrare in acqua e condotta fino al gommone, accompagnandola poi al porticciolo della Spezia.

(Foto Archivio)