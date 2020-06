Savona – Un incendio sta interessando un mezzo pesante in transito sulla A10 tra Savona e Albisola.

Intorno alle 7.30 di questa mattina, per cause ancora da accertare, il mezzo pesante che si trovava a percorrere il viadotto che attraversa in Letimbro, ha preso fuoco.

In pochi minuti una densa colonna di fumo si è levata nel tratto autostradale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che stanno operando per spegnere l’incendio.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Albisola e la complanare di Savona.

Cinque sono i chilometri di coda segnalati in direzione Savona e quattro quelli in direzione di Genova.