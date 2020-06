Genova – Un rumore continuo di vetri che si infrangono e lavorazioni non meglio individuate ma che creano grossi disagi e che avvengono a tutte le ore all’interno dell’area della Fiera di Genova.

A denunciarli i residenti della zona sovrastante, alle prese da settimane con misteriosi boati che si susseguono dalla mattina sino alla sera tarda e sembrerebbero collegati ad attività di recupero del vetro.

Tra i “disturbati” anche l’ex assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Arcangelo Merella che, sul suo profilo Facebook lancia la protesta dei residenti e annuncia azioni legali ed un esposto per conoscere cosa stia avvenendo in quell’area.

“Quel cassone che si intravede al centro della foto – scrive Meralla sul suo profilo Facebook – è posizionato tra il padiglione della Fiera e la sopraelevata,proprio nell’area che secondo il progetto di Renzo Piano e la volontà del comune di Genova è destinata a diventare il nuovo waterfront di levante tra canali,darsenette e residenze di lusso. Bene, tutti i giorni dalla mattina presto fino a sera,una rumorosissima cascata di vetri rotti,ossessiona le orecchie e la vita delle centinaia di persone che risiedono a monte della sopraelevata.( Tra cui le mie).

È uno scandalo, persino fuorilegge visto che il rumore non solo è elevato ma anche continuo,che nessuno si preoccupa di eliminare.

Occorrerà fare il solito esposto in Procura,ai Nas e alle Asl per avere giustizia?”