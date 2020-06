Rapallo – Il tratto di autostrada A12 Genova – Livorno tra Chiavari e Rapallo non sarà chiuso al traffico questa notte. A comunicarlo il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco che è riuscito a far cambiare idea ad Autostrade dimostrando che è possibile concordare i lavori.

La notizia è stata diffusa sui canali sociale del Comune di Rapallo dove si legge che:

“A seguito delle nostre continue #sollecitazioni, Autostrade per l’Italia ha appena comunicato di aver accolto la nostra richiesta di #NON #chiudere il tratto Rapallo – Chiavari dalle 22:00 di oggi 26 Giugno alle 06:00 del 27 Giugno, in entrambe le direzioni. Pertanto questa sera il tratto rimarrà #regolarmente #aperto”

Felici i residenti del Tigullio per lo “scampato pericolo” mentre si infuriano gli automobilisti genovesi che da settimane sono alle prese con chiusure e cantieri che bloccano per ore la circolazione.

Gli automobilisti pensavano che non fosse possibile accordarsi con Autostrade per l’Italia per modifiche alla pianificazione dei lavori mentre il sindaco Bagnasco sembra essere riuscito nel “miracolo”.

Sui social infuria la polemica e ci si domanda come abbia fatto il sindaco di Rapallo a riuscire dove il sindaco di Genova non è riuscito e quale sia il ruolo delle Istituzioni, Regione Liguria in testa, nella pianificazione degli interventi sulla rete autostradale.