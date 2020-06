Genova – Un nuovo decesso per coronavirus dopo tre giorni senza nuove vittime, in Liguria e un nuovo ricovero per un malato di covid19 in provincia di La Spezia.

L’emergenza coronavirus non ne vuole sapere di rientrare e sebbene i dati siano ben lontani dal periodo più oscuro, la presenza di nuovi casi, di un decesso e di un nuovo ricovero in ospedale rappresenta un invito a non abbassare la guardia mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità teme che, in autunno, il virus possa tornare a colpire con maggiore forza.

Questi i dati zona per zona

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di anni 81 ricoverato in medicina con comorbidità e deceduto il 26.06.2020

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

Questi i dati del Ministero della Salute

TOTALE test effettuati 142.669 (+1.197)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9.958 4

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 944 23

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.014 -19

Positivi in Liguria 1.464 -18

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 154

LA SPEZIA 22

IMPERIA 130

GENOVA 977

Residenti fuori Regione/Estero 60

altro/in fase di verifica 121

TOTALE 1.464

(esclusi 1.556 deceduti e 6.938 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 57 3 0

ASL1 7 1 0

ASL2 11 0 0

Ospedale Policlinico San Martino 7 1 0

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 7 0 -1

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 15 0 1

ASL 3 Villa Scassi 14 0 0

ASL 3 Gallino 1 0 1

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 0

ASL4 Sestri Levante 6 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 1 0

Isolamento domiciliare 207 5

TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi 6.938 22

Deceduti 1.556 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 62

ASL 2 72

ASL 3 138

ASL 4 74

ASL 5 66

Liguria 412

Schede decessi 1.556 (+0)