Genova – Grave incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina, poco dopo l’alba, in corso Europa, nel quartiere di Quinto.

Intorno alle 5,30 i residenti della zona sono stati risvegliati da un forte boato e affacciandosi hanno visto un’auto che aveva investito l’aiuola centrale che divide le carreggiate, ed era finita contro un palo.

Fortunatamente il conducente è riuscito a scendere da solo dalla vettura e dopo aver preso un cane dal sedile posteriore, si è messo in sicurezza.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia locale e sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.

Forse un colpo di sonno o una distrazione hanno causato l’uscita di strada.