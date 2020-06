Albissola Marina – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina sulla spiaggia libera della cittadina della riviera ligure di ponente, nel Savonese.

A segnalare il macabro ritrovamento un passante che camminava sulla battigia e si è accorto della presenza del cadavere ed ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è accorsa un’ambulanza e le forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Il corpo è stato rimosso e trasferito in obitorio per le indagini del caso.

L’uomo, di circa 50 anni, potrebbe essere un senza tetto e sono ancora da stabilire le cause del decesso.