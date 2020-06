Genova – Ancora una giornata da dimenticare, l’ennesima, per la rete autostradale attorno al capoluogo ligure. I cantieri aperti da Autostrade per l’Italia per manutenzione e verifiche di sicurezza stanno causando code e rallentamenti da questa mattina su diversi tratti e la situazione non dovrebbe migliorare prima di sera.

Code sulla A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova, da Arenzano a Voltri e da Genova Est fino a Recco

Code anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce, in entrambe le direzioni.