Rapallo – Casello autostradale chiuso durante le festività patronali della cittadina rivierasca e scoppia la polemica.

Rischia di trasformarsi in una “vittoria di Pirro” l’annunciato rinvio dei lavori sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Chiavari, previsti e poi rinviati su richiesta del sindaco Carlo Bagnasco.

Autostrade per l’Italia avrebbe infatti comunicato alla civica amministrazione l’intento di voler effettuare la chiusura del casello di Rapallo proprio nei giorni del 1-2-3 luglio che, dalla seconda metà del 1500, corrispondono alle feste organizzate per celebrare la santa patrona Nostra Signora di Montallegro.

Un “affronto” alla cittadina rivierasca che rischia di scatenare una furibonda protesta dei residenti e un bel “grattacapo” per l’amministrazione locale che certo non pensava di aver innescato un simile “boomerang” chiedendo il rinvio dei lavori.

Nei giorni della chiusura, infatti, Rapallo festeggia Nostra Signora di Montallegro ed in particolare l’anniversario dell’apparizione della Vergine al contadino Giovanni Chichizola, avvenuta il 2 luglio 1557 sul Monte Allegro, alle spalle della cittadina.

“Nel luogo dell’apparizione – si legge sul sito comunale – è stato costruito il santuario omonimo, meta di pellegrinaggi e punto di riferimento della comunità dei fedeli rapallesi durante tutto l’anno, nonché fulcro delle celebrazioni e dei festeggiamenti patronali, costituiti da manifestazioni religiose, civili e popolari che si ripetono da più di quattrocento anni”.

La notizia della chiusura del casello autostradale, con conseguenti disagi e isolamento parziale dell’intero Tigullio, sta scatenando furiose polemiche on line

Resta la delusione per quanto avviene su tutta la rete autostradale della Liguria, con decine di cantieri aperti e chiusi con ritardi e code che stanno mettendo in ginocchio la regione e che fanno partire “proclami” da parte di diverse forze politiche ma senza che nessuno attivi iniziative realmente “contro” le scelte di Autostrade, in un rimpallo al limite del farsesco, di competenze tra Stato, Regione ed enti locali.

Il sindaco Bagnasco era riuscito laddove neppure il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco di Genova, Marco Bucci, erano riusciti: far cambiare programmazione ad Autostrade.

Ora i cittadini di Rapallo sperano che la “mossa” non abbia peggiorato persino la situazione e che Bagnasco riesca nel “miracolo” di salvare la festa patronale.