Genova – Nuovo ritardo nei lavori sull’Autostrada A7 Genova – Milano e nuovo blocco del traffico sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Il cantiere nel tratto compreso tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 Genova – Livorno è in ritardo e aprirà – probabilmente – per le 8 invece che alle 6 come previsto inizialmente.

Un ritardo che causa code già dalle prime luci del’alba per il forte traffico diretto verso il nord Italia ma anche solo verso l’entroterra ligure.