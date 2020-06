Genova – Chiuderà tutta la notte in entrambe le direzione l’Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10.

La chiusura è resa necessaria per consentire l’attività di ispezione delle gallerie Rianasso, Casa della Volpe, Casa Monacchi, Broglio, Pero Grosso, Manfreida, Castello sud, Poggio sud, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Prefettura di Genova.

La chiusura scatterà alle 22.00 di questa sera, lunedì 29 giugno, e terminerà alle 6.00 di domani, martedì 30 giugno.

I percorsi alternatici consigliati sono i seguenti:

– verso Genova: dopo l’uscita obbligatoria ala stazione di Ovada si potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. I mezzi pesanti dovranno percorrere la Diramazione Predosa Bettole e raggiungere Genova attraverso la A7 Serravalle-Genova;

– verso Alessandria / Gravellona Toce: sarà possibile raggiungere la A26 utilizzando la SP456 del Turchino ed entrando alla stazione di Ovada. I mezzi pesanti dovranno percorrere la A7 ed entrare alla barriera di Genova ovest.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti i fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso permarranno i suddetti itinerari alternativi.