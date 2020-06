Genova – Avevano rapinato un giovane ipovedente i due ragazzi di 19 e 22 anni arrestati dai Carabinieri.

I fatti risalgono allo scorso 24 aprile quando i due, a bordo di un autobus, hanno puntato la loro preda: un ragazzo ipovedente.

Il ragazzo è sceso vicino a casa, in via San Bartolomeo del Fossato, nel quartiere di Sampierdarena, i due malintenzionati lo hanno aggredito alle spalle e gli hanno portato via un iPhone con le app per non vedenti e il portafogli con all’interno 50 euro, buttandogli poi lontano il bastone per camminare.

Un episodio sconvolgente che aveva fatto scattare immediatamente la solidarietà di tantissimi.

Il lavoro degli uomini dell’Arma e l’analisi delle immagini di sorveglianza hanno portato all’identificazione dei due e al loro arresto.