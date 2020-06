Aggiornamento delle ore 8

Riaperto il tratto della A7 Genova – Milano, compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Livorno e Bolzaneto, in direzione Milano.

Resta chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole in direzione Milano.

Genova – Ancora caos e disagi pesantissimi per chi viaggia in Autostrada in Liguria. Prolungati “sino a completamento dei lavori” le gallerie Monte Galletto e Monte Reale sull’autostrada A7 Genova – Milano e conseguente chiusura dell’allacciamento tra la A12 e la A7 sino a Bolzaneto e tra Ronco Scrivia e Vignole in entrambe i sensi.

L’ennesima giornata di “passione” per gli automobilisti che ogni giorno percorrono la rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

In una nota di Autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton) si comunica che “a seguito delle ispezioni notturne è emersa la necessità di procedere con alcuni interventi di ripristino all’interno delle gallerie “Monreale” e “Monte Galleto” sulla A7″.

Per consentire i lavori e completarli nel più breve tempo possibile si è pertanto resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Bolzaneto, in direzione Milano.

A seguito degli approfondimenti in corso sarà possibile, durante la mattinata, valutare i tempi per la riapertura in completa sicurezza. Resta chiuso fino al completamento degli interventi di ripristino, avviati durante la notte nella galleria Monreale, il tratto compreso tra Ronco Scriviia e Vignole Borbera, sempre in direzione Milano.

Agli automobilisti che da Genova sono diretti verso Milano si consiglia di entrare alla stazione di Bolzaneto e procedere fino a Ronco Scrivia dove uscire e procedere lungo la viabilità ordinaria per rientrare in A7 alla stazione di Vignole.

In alternativa è possibile utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 all’altezza di Tortona tramite la Diramazione Predosa-Bettole. Chi proviene da Livorno lungo la A12 ed è diretto in A7 verso Milano potrà raggiungere Bolzaneto uscendo a Genova est sulla stessa A12 oppure a Genova Ovest sulla A7.