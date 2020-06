Genova – Corso Sardegna parzialmente allagata per l’eplosione di un tubo della rete idrica. L’incidente è avvenuto questa mattina, alle prime luci dell’alba, all’incrocio con via carlo Varese.

Per cause ancora da accertare una grossa tubazione dell’acquedotto ha improvvisamente ceduto caudando una forte perdita d’acqua che si è aperta la strada verso l’esterno, allagando parzialmente la strada.

Sul posto sono accorsi i tecnici e la polizia locale che ha deviato il traffico per il tempo necessario a chiudere la grossa tubazione.

Disagi contenuti per il traffico ma per la distribuzione dell’acqua nella zona si prevedono problemi più prolungati.