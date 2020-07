Il casello autostradale di Rapallo, però, dalle 8 alle 22 odierne è chiuso in entrata in direzione Genova.

I militi hanno quindi dovuto ricorrere alla viabilità ordinaria, impiegando quasi un’ora per raggiungere l’ospedale pediatrico genovese. Tutto questo è inammissibile, a maggior ragione perché ad essere coinvolto era un bimbo. Anche potendo percorrere l’autostrada, le ambulanze non possono superare laddove si procede ad unica corsia: se si fosse trattato di un’emergenza, un minuto di ritardo avrebbe potuto rivelarsi fatale. In questo, come in molteplici altri casi.