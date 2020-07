Chiavari – Nuovo ritardo nei lavori di ispezione di sicurezza e manutenzione sull’autostrada A12 Genova – Livorno. La chiusura del tratto tra Chiavari e Sestri Levante è stata infatti prolungata rispetto a quanto inizialmente previsto.

La riapertura dell’autostrada dovrebbe slittare di circa un’ora, salvo ulteriori problemi.

Autostrade per l’Italia aveva annunciato la riapertura del tratto tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione Livorno, per le ore 6.

Disagi per gli automobilisti in viaggio e ripercussioni pesanti sulla viabilità locale.

Si tratta dell’ennesima giornata nera per gli automobilisti che percorrono la rete autostradale della Liguria, con decine di cantieri e scambi di carreggiata.

Aggiornamento delle 7

Il tratto di autostrada è stato riaperto e il traffico resta congestionato ma è in via di normalizzazione