Genova – Bottiglie abbandonate e immondizia di vario genere lasciata nella zona intorno al Fungo dopo una notte di “bivacco”

Una vera e propria discarica a cielo aperto, una situazione che questa mattina il Comitato Pegli Bene Comune ha denunciato via Facebook.

Rifiuti lasciati in mezzo alla strada, bottiglie di vetro, contenitori di plastica, cicche di sigarette, gettati a terra e li abbandonati.

Una situazione intollerabile per i residenti e per il Comitato che, mostrando le immagini di quanto ritrovato a bordo del Lungomare, scrive: “Questa la situazione a dir poco vergognosa dell’area di Lungomare intorno al ‘fungo’ o ‘ombrellone’ che dir si voglia – si legge nel post condiviso – E’ impensabile che manchi completamente il rispetto per le aree pubbliche al punto da ridurre una vera e propria discarica a cielo aperto”.

Ancora: “Ringraziamo i Lavoratori Socialmente Utili che questa mattina hanno ripulito l’area ma riflettiamo su dove stiamo sbagliando perché di sicuro così non va”.