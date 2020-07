Genova – Rallentamenti e code, sin dalle prime ore del mattino, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra i caselli di Genova Prà e Genova Aeroporto in direzione del centro.

Nuova giornata di passione per chi si sposta sulle autostrade della Liguria, a causa delle decine di cantieri aperti da Autostrade per l’Italia per le verifiche di sicurezza e per la manutenzione.