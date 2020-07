Genova – Si è affacciata più volte al terrazzo di casa dando l’impressione di essere “confusa” o comunque in difficoltà e i passanti hanno subito chiamato il 112 facendo scattare i soccorsi.

Movimentato episodio in un condominio di via Canepari, a Certosa, dove un’anziana pensionata ha tenuto con il fiato sospeso i passanti sino all’arrivo dell’autoscala dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni la donna si è affacciata ripetutamente al balcone ma i vicini hanno notato che sembrava confusa e le hanno chiesto di rientrare e di aprire la porta di casa.

Visto che i ripetuti inviti non avevano avuto effetto e visto che la donna non accennava a rientrare, i passanti incuriositi hanno iniziato a fermarsi per strada formando un capannello che sembrava attirare ancora di più l’attenzione dell’anziana.

Alla fine un passante ha allertato i vigili del fuoco che sono arrivati con l’autoscala e hanno raggiunto il terrazzo e messo al sicuro la pensionata.

Forse un malessere o un colpo di calore all’origine del momentaneo stato di confusione.