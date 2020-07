Genova – La difficile situazione delle autostrade liguri potrebbe mettere a rischio l’asfaltatura.

Lo ha spiegato il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci durante il punto quotidiano circa la situazione Autostrade.

Secondo il cronoprogramma della ricostruzione, completata la soletta, la settimana prossima si inizierà con l’asfaltatura arrivando a metà luglio pronti per il collaudo statico ma i cantieri e, di conseguenza, le lunghe code, potrebbero essere un ostacolo al cantiere.

“I lavori sul ponte sono il linea con il cronoprogramma per avere la struttura pronta il 29 – ha spiegato Bucci – dalla settimana prossima si inizierà ad asfaltare, ma l’asfalto viene dal basso Piemonte e non possiamo permettere che stia quattro ore fermo in coda, altrimenti sarebbe da buttare via. Dobbiamo fare in modo che l’arrivo delle materie prime sul ponte non sia inficiato”.