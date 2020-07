Santa Margherita Ligure – Controlli a raffica, sul lungomare, delle forze dell’ordine dopo le risse delle sere scorse nei luoghi della Movida.

La nottata è trascorsa tranquilla dopo i movimentati episodi registrati nei giorni scorsi.

Si danno appuntamento sui social scimmiottando i loro “idoli” musicali e poi si prendono a calci e pugni nelle vie della Movida della cittadina della riviera ligure di levante.

Sono i “fan” della Trap e dei cantanti che imitano le gang americane e spingono i loro seguaci a “regolare i conti” per strada come se fosse una cosa normale.

La maggior parte arriva dalla Lombardia e dall’hinterland milanese ma spesso si aggiungono locali o gruppi di ragazzetti provenienti da Genova

Il risultato sono risse per strada, lancio di bottiglie di vetro, e feriti anche gravi

Le forze dell’ordine hanno iniziato controlli anche in borghese e per i responsabili si annunciano guai seri.

Intanto la popolazione si domanda come mai le Istituzioni locali non si pronuncino su questi episodi che stanno rovinando l’immagine della cittadina turistica e rischiano di compromettere una stagione già partita in salita.