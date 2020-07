Genova – Due cassonetti che prendono improvvisamente fuoco tra la preoccupazione dei residenti. E’ successo ieri notte, in piazza Poch, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Intorno a mezzanotte e mezza i residenti della zona hanno avvertito un forte odore di bruciato ed affacciandosi alle finestre hanno visto un contenitore della spazzatura ed uno della differenziata, avvolti dalle fiamme.

Immediate le richieste di intervento ai vigili del fuoco che sono accorsi ed hanno domato l’incendio ed avviato le prime indagini sulle cause del rogo.

Quasi certamente si tratta dell’opera di un piromane. Indagini in corso anche con l’analisi delle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona.

Molta apprensione ma, fortunatamente, danni contenuti