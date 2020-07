Genova – Un uomo che all’1:20 di questa notte aveva causato un incidente in corso Italia, è stato denunciato dalla Polizia locale intervenuta al pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove il guidatore ha rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue.

Per questo sarà denunciato in base al comma C dell’articolo 186 del codice della strada, con l’aggravante di avere causato un incidente,circostanza che raddoppia la sanzione.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.

Per chi rifiuta di sottoporsi agli esami ematochimici vengono applicate le sanzioni massime, le stesse previste per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni.

Prevista, appunto, anche la confisca del veicolo, se non intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato. In questo caso, il veicolo non verrebbe confiscato, ma verrebbe raddoppiata la durata della sospensione della patente, che quindi passa da un minimo di due a un massimo di quattro anni.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada si raddoppiano per il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale.

La vicenda è cominciata stanotte all’1:20 in corso Italia dove una pattuglia della polizia locale è intervenuta per un incidente con ferito, apprendendo che uno dei veicoli coinvolti era fuggito prima del suo arrivo.

Alle 3.25 il 118 ha informato la Polizia locale che una persona era stata soccorsa da un’ambulanza a Bolzaneto e riferiva di essere stata coinvolta in incidente stradale in corso Italia.

Gli agenti sono andati al pronto soccorso del Villa Scassi, dove l’uomo era stato trasportato e lo hanno trovato completamente ubriaco.