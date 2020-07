Genova – Ennesimo ritardo nella riapertura del cantiere e il casello di Genova Est resta chiuso sull’autostrada A12 Genova – Livorno

Slitta la riapertura del casello e tornano ancora i disagi per gli automobilisti che si spostano sulla rete autostradale attorno a Genova e, in particolare quelli in partenza o diretti in Valbisa.

Autostrade informa con una nota che “la riapertura della stazione di Genova est in entrata e in uscita è prevista entro le ore 7:30 per consentire il completamento delle attività di ispezione all’interno della galleria San Pantaleo condotte durante la notte. In alternativa si consiglia di utilizzare Genova ovest”.

Si tratta dell’ennesimo disagi patito dagli utilizzatori del casello di Genova Est che ha già subito numerose chiusure e ripetuti ritardi e contrattempi.