Genova – Il Governo Conte avrebbe affidato la gestione del nuovo Ponte di Genova alla società Autostrade per l’Italia.

La notizia arriva da Roma ed è stata confermata dall’ex sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi (Lega).

Una decisione che sorprende i genovesi che, sui social, stanno esprimento forti perplessità e anche qualche protesta visto quanto avvenuto con il precedente Ponte Morandi.

A chiarire (forse) la situazione, una lettera del ministro dei Trasporti Paola De Micheli al sindaco Bucci.

La lettera parlerebbe di un affidamento ad Autostrade per l’Italia fino all’eventuale decisione sulla revoca della Concessione.

Il passaggio temporaneo ad Aspi sarebbe quindi un “atto formale” per evitare il blocco della riapertura paventata dal sindaco e dagli amministratori locali.

In seguito ci sarebbe una decisione definitiva, allargata alla gestione di tutto il tratto autostradale.