Genova – Automobilisti già bloccati in coda, dalle prime luci dell’alba, in direzione del casello di Genova Ovest e dell’autostrada per lo slittamento della riapertura della A7 Genova – Milano.

Rallentamenti e code già sulla strada Sopraelevata in direzione ponente e in particolare all’uscita verso l’ingresso in autostrada.

I disagi per chi si sposta in auto si ripercuoteranno anche sulla viabilità ordinaria visto che la riapertura del casello è prevista non prima delle ore 8.