Laigueglia (Savona) – Ha terrorizzato i passeggeri di un treno aizzando il suo pitbull per farsi consegnare i soldi l’uomo arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri ad Andora.

Il malintenzionato, un 38enne torinese, è stato notato dal Capotreno della tratta Ventimiglia-Savona mentre minacciava i presenti per farsi consegnare dentare contante, scatenando il panico.

Atterrito dalla scena, il Capotreno ha allertato il 112.

I Carabinieri sono prontamente intervenuti nella stazione ferroviaria di Andora dove il treno stava per arrivare.

Malgrado il rapinatore imperterrito continuava a fare il duro con i Carabinieri, in un batter d’occhio, è stato immobilizzato da un militare esperto di arti marziali che ha neutralizzato ogni sua reazione, facendo prendere, con le dovute cautele in consegna il cane.

Dopo aver raccolto sommariamente le prime informazioni e, sentito i colleghi di Diano Marina, che hanno collaborato attivamente in tutte le fasi operative, dove si era consumata la rapina sul treno nel corso della sosta, lo hanno tratto in arresto per rapina aggravata. Ora si trova in carcere ad Imperia, il suo cane, invece, dopo essere stato rifocillato e curato dai Carabinieri operanti, è stato consegnato ad una apposita struttura.