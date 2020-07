Genova – Inizio settimana ancora nel caos per la viabilità autostradale e cittadina a causa della chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest in direzione del capoluogo ligure.

Il traffico della A7 Genova Milano viene dirottato interamente sulla viabilità ordinaria della Valpolcevera che è andata in tilt già alle prime luci dell’alba.

A causare il caos anche le informazioni “nebulose” apparse sui cartelloni elettronici che segnalavano da ieri sera la riapertura del casello di Genova Ovest senza specificare la direzione di marcia e inducendo gli automobilisti a pensare che fosse aperto anche in uscita per chi proviene dalla A7.

Intanto il Ministero dei Trasporti ha incontrato Autostrade per l’Italia in attesa della decisione, prevista per la settimana, sulla eventuale revoca della Concessione.

I lavori proseguiranno almeno sino al 15 luglio e sino ad ora hanno già evidenziato gravi problemi in una cinquantina di gallerie che ora dovrebbero essere state messe in sicurezza proprio grazie ai controlli e ai lavori effettuati.