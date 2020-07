Genova – Hanno fatto il bagno con un grosso unicorno gonfiabile e poi non riuscivano a rientrare a riva. Momenti di apprensione, ieri sera, intorno alle 19, nel tratto di mare davanti a Pegli, all’imboccatura del Porto.

Un ragazzo che faceva il bagno con un grosso gonfiabile si è trovato in difficoltà per il vento e la corrente che lo spingevano al largo ed un secondo ragazzo, intervenuto per aiutarlo ha fatto la stessa fine.

Nel tentativo di tornare a riva, infatti, il gonfiabile si è ribaltato e il giovane è finito in mare.

Il ragazzo ed un amico hanno cercato di inseguire il gonfiabile sino a trovarsi troppo lontano dalla spiaggia e in un tratto di mare molto pericoloso perché attraversato dalle imbarcazioni in ingresso e uscita dal Porto.

Fortunatamente è intervenuta la Guardia Costiera che li ha issati a bordo e riportati alla banchina sani e salvi.