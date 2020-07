Savona – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, per l’incendio divampato nella zona del Le Officine.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 20,30, con i locali pieni di persone, le fiamme sono divampate in una cabina elettrica sprigionando un fumo nero dal forte odore di bruciato che si è diffuso spaventando le persone presenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i locali sono stati momentaneamente evacuati mentre i pompieri intervenivano spegnendo rapidamente le fiamme e rimettendo in sicurezza la zona.

In breve è stato possibile far rientrare le persone nei locali mentre si avviavano le indagini per stabilire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.